Ucrania afirma que atacó una refinería de petróleo rusa cerca de Moscú

Ucrania afirmó este sábado que atacó una refinería de petróleo rusa en una región cercana a Moscú, un día después de los mortíferos bombardeos rusos contra su capital, Kiev.

El ejército ucraniano escribió en redes sociales que atacó una refinería en la región de Riazán, cerca de Moscú, como "parte de los esfuerzos para reducir la capacidad del enemigo de lanzar ataques con misiles y bombas".

Ucrania suele lanzar ataques con misiles y drones dentro de Rusia desde la invasión de su territorio por parte de Moscú en febrero de 2022.

El gobernador de Riazán, Pavel Malkov, dijo que las defensas aéreas rusas derribaron 25 drones ucranianos sobre la región durante la noche.

El ataque, que no dejó víctimas, se produjo un día después de que siete personas murieran en bombardeos rusos en Kiev.

"Una anciana que resultó herida durante el bombardeo del 14 de noviembre falleció esta mañana en el hospital", escribió Tymur Tkachenko, de la administración municipal de Kiev, en redes sociales.

Entre las demás víctimas se encontraban una pareja de septuagenarios y una persona de 62 años.

Las autoridades de la región central de Dnipropetrovsk informaron que un dron ruso hirió el sábado a cinco personas, una de ellas de gravedad, en la ciudad de Nikopol.

Nikopol se encuentra a orillas del río Dniéper, que marca la línea del frente con las fuerzas rusas.

En la orilla opuesta del río, ocupada por las fuerzas rusas, el funcionario designado por Moscú, Yevgeny Balitsky, afirmó que un dron ucraniano impactó contra las líneas eléctricas, provocando cortes de suministro a unos 44.000 abonados.