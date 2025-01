Trump responde a obispa de Washington que defendió a la comunidad LGBT y exige que se disculpe

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este miércoles de "desagradable" a una obispa de Washington y le exigió disculpas por haber dicho que estaba sembrando el miedo entre los migrantes y las personas LGBTQ.

"La llamada obispa que habló el martes en el Servicio Nacional de Oración es una izquierdista radical que odia a Trump. Tuvo un tono desagradable, no fue convincente ni inteligente", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente asistió el martes a una misa en la Catedral Nacional de Washington dirigida por la obispa Mariann Edgar Budde, de la Diócesis Episcopal de Washington.

En su discurso, la religiosa sermoneó al nuevo dirigente por los decretos firmados contra las personas LGBTQ y los migrantes después de asumir el lunes su segundo mandato presidencial.

"Le pido que tenga piedad, señor presidente", dijo la obispa, que habló del "miedo" que, según ella, se siente en todo el país.

"Hay niños gays, lesbianas y transgéneros en familias demócratas, republicanas e independientes", sostuvo.

También defendió a los trabajadores extranjeros que "pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada (...) pero la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes", argumentó.

El presidente, que previamente se limitó a decir que el oficio "no fue demasiado emocionante", cargó duramente contra la obispa en su red social.

"Además de sus comentarios inapropiados, el sermón fue muy aburrido y muy poco inspirador. ¡No es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!", publicó.

Entre las decenas de órdenes ejecutivas firmadas a última hora del lunes por Trump figuran medidas para suspender la llegada de solicitantes de asilo y expulsar a los migrantes que se encuentran en el país de forma ilegal.

Trump también decretó que sólo se reconocerán dos sexos: el masculino y el femenino, pero no el transgénero.