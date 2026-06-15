Terroristas rusos atacan histórica catedral

Kyiv. Un emblemático monasterio de 1,000 años de antigüedad que simboliza el patrimonio espiritual y cultural de Ucrania resultó gravemente dañado ayer 15 de junio, en un ataque de Rusia que dejó al menos 11 muertos en todo el país, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump hablara con los líderes de ambos países sobre el fin de la guerra.

Los daños en la catedral de la Dormición, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fundada en 1051, provocaron la condena internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores francés afirmó que el ataque era comparable al atentado contra la catedral de Notre Dame en París.

Zelenski, que visitó el monasterio para inspeccionar los daños, afirmó que el ataque era “uno de los crímenes más graves cometidos por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”. “Por supuesto, todo será restaurado”.

El incendio causó graves daños en el tejado de la Catedral de la Dormición, la iglesia principal del recinto monástico, pero su estructura y sus muros permanecieron en pie y gran parte del interior parecía intacto.

Fuerzas contra Rusia

El presidente ucraniano pidió a los líderes del G7, reunidos en Francia, que dieran una “respuesta decisiva y sustancial” a estos nuevos ataques rusos ejerciendo “más presión sobre el agresor y más apoyo a la defensa antiaérea de Ucrania”.

En Kyiv, los bombardeos rusos alcanzaron numerosos barrios de la ciudad y causaron al menos cinco muertos y 34 heridos, según las autoridades locales.

Otras cinco personas -cuatro rescatistas y un funcionario municipal- murieron en la gran ciudad de Járkov, en el noreste, según el ministro del Interior, Igor Klimenko. Otra persona más falleció en Jersón, en el sur.