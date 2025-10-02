Trump quiere legalizar guerra contra el narco

Washington. Estados Unidos enfrenta un "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico, declaró el presidente Donald Trump en una carta enviada por el Pentágono al Congreso para justificar legalmente las recientes operaciones de Washington frente a las costas de Venezuela.

La carta llega después del despliegue a finales de agosto de varios buques en el mar Caribe y la destrucción de cuatro lanchas supuestamente de narcotraficantes, según Trump, con al menos 17 muertos.

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra, y esta declaración oficial puede tener como objetivo, para la administración Trump, justificar legalmente las operaciones llevadas a cabo en el Caribe.

Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas "más armados, mejor organizados y violentos" y "causan directa e ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año", estima el Pentágono en esta carta revelada inicialmente por el New York Times.

"En respuesta, sobre la base del efecto acumulado de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y países amigos, el presidente ha determinado que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", continúa el memorando.

Por lo tanto, "el presidente ha ordenado al ministerio de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados", afirma también el Pentágono, que concluye diciendo que "aprecia el apoyo del Congreso en estas acciones".

Washington ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su gobierno de liderar una vasta organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó que la administración Trump había ignorado al Congreso sobre los ataques en el Caribe y no había presentado ninguna justificación legal, evidencia o inteligencia creíble para respaldar la acción. “Todo estadounidense debería estar alarmado de que su presidente haya decidido librar guerras secretas contra cualquiera que considere enemigo”, declaró Reed en un comunicado.

Pancho Villa

Geoffrey Corn, académico de la Universidad Tecnológica de Texas, dijo que la justificación para atacar a los cárteles era legalmente inválida y la describió como "un pretexto para abrir la puerta a un uso extraordinario de la autoridad de la fuerza".

"¿Qué pruebas hay de que estos grupos estén atacando a Estados Unidos?", preguntó. "No se trata de Pancho Villa cruzando la frontera en Columbus, Nuevo México, y atacando comisarías", comentó a The Washington Post.

Venezuela denunció ayer que cazas estadounidenses "se han atrevido a acercarse" a costas del país caribeño.

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa de la dictadura, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate".

"La presencia de esos aviones volando en las cercanías de nuestro mar Caribe cercano es una grosería, es una provocación, una amenaza contra la seguridad de la nación", señaló el empleado del dictador venezolano, Nicolás Maduro.