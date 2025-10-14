Trump estudia poner fin a algunos lazos comerciales con China, incluido el aceite de cocina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Washington estaba considerando poner fin a algunos lazos comerciales con China, incluso en relación con el aceite de cocina.

"Creo que el hecho de que China no compre a propósito nuestra soja, y cause dificultades a nuestros agricultores de soja, es un acto económicamente hostil. Estamos considerando terminar los negocios con China que tengan que ver con el Aceite de Cocina, y otros elementos de Comercio, como retribución", escribió Trump en las redes sociales.

"Como ejemplo, podemos producir fácilmente Aceite de Cocina nosotros mismos, no necesitamos comprarlo de China".