Trump da "tres o cuatro días" a Hamas para responder a su plan de paz para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que le da a Hamás "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz para Gaza, que estipula que los militantes del movimiento deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.AFP

"Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días", dijo Trump esta mañana a los periodistas cuando se le preguntó sobre algún plazo. "Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste", agregó.

