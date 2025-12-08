Trump arremete contra Europa

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer 08 de diciembre, que Europa va "por muy mal camino", en un ataque días después de que Washington publicó su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva.

Trump arremetió contra una "desagradable" multa de 140 millones de dólares que impuso la Unión Europea a la red social X de Elon Musk, aunque admitió que no sabía mucho al respecto.

"Europa tiene que tener mucho cuidado. Están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa", dijo Trump.

"Es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Están tomando muy mal camino", agregó ante periodistas.

Los comentarios del mandatario ocurren después de las críticas consignadas en la nueva estrategia de seguridad nacional de EU, que consideró a Europa como sobrerregulada y señaló que enfrenta la "desaparición de la civilización" debido a la migración.

Musk dijo después de que X fuera multado por violar las normas digitales de la UE que el bloque debería ser "abolido". Bruselas desestimó sus declaraciones como "completamente locas".

Apoyo del Kremlin

"Los ajustes que vemos corresponden en muchos aspectos a nuestra visión", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser cuestionado por la estrategia de seguridad. Agregó que era alentador prevenir la expansión de la OTAN.