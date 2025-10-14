Trump amenaza con aranceles a España por desacuerdo sobre gasto militar en la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con imponer aranceles a España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del cinco por ciento del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN que tuvo lugar a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya.

"Creo que es muy injusto para la OTAN. Creo que es una gran falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso", ha dicho en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete con el presidente de Argentina, Javier Milei.

"España (ha sido el) único país de la OTAN, el único del planeta en hacer eso", ha recriminado el inquilino de la Casa Blanca en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, antes de agregar que cree que "deberían ser castigados por eso".

Trump ha subrayado que "todos los demás países" aumentaron el gasto en defensa hasta el umbral del cinco por ciento y, mientras, España "lo está haciendo muy bien a costa" del resto de Estados miembros, subrayando que "van a recibir protección automáticamente".

Sus declaraciones llegan días después de que hubiera propuesto que la OTAN expulsara a España bajo el argumento de estas mismas discrepancias, si bien la Alianza Atlántica carece de un mecanismo para expulsar a uno de sus miembros de la organización y la salida solo se contempla de forma voluntaria.

En la cumbre celebrada en Países Bajos, España confirmó su apoyo a la declaración que establece el cinco por ciento como umbral de gasto en defensa para 2035 después de una carta en la que el secretario general aliado, Mark Rutte, dio más flexibilidad a España para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra.

La OTAN insiste en que esto no se traduce en una cláusula de exclusión y recalca que España tendrá que invertir por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad con la organización. El Gobierno español reitera que estos compromisos se pueden lograr dedicando solo un 2.1 por ciento del PIB al presupuesto militar y defienden que la carta "interpretativa" de Rutte permite a España desvincularse del cinco por ciento.