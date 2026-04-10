Francia duplicará las ayudas estatales para fomentar el uso de la electricidad como fuente de energía

Francia duplicará las ayudas estatales hasta alcanzar los 10,000 ⁠millones de euros (12,000 millones de dólares) anuales hasta 2030 para facilitar su transición del petróleo y el gas y sus derivados a la electricidad, anunció ⁠el viernes el primer ministro, ⁠Sébastien Lecornu.

Las medidas, que incluyen impulsar el uso de vehículos eléctricos y modernizar la calefacción doméstica, tienen como objetivo ayudar a Francia a dejar de depender de la energía importada para evitar interrupciones como las causadas por la guerra en Irán, que ha detenido los cargamentos de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz y ha destruido la infraestructura energética del Golfo.

"Hoy en día, el 60% de nuestro consumo energético proviene de estos combustibles fósiles importados, aunque nuestra energía producida internamente es tres veces más barata", afirmó Lecornu en un discurso televisado. "Mientras dependamos del petróleo y el gas, seguiremos pagando el precio de las guerras ajenas, que, lamentablemente, continuarán y nos empobrecerán", añadió.

Lecornu no especificó de dónde provendría la financiación, limitándose a decir que se llevaría a cabo sin dinero nuevo, para garantizar que Francia cumpliera sus objetivos de déficit público. Francia pretende sustituir 85 teravatios-hora de gas, es decir, el 20% de su factura anual de importaciones, ⁠por energía nacional para 2030.

Para lograrlo, instalará ⁠un millón adicional de bombas ⁠de calor al año hasta 2030 y prohibirá las nuevas calderas de gas para calefacción ⁠en los edificios de nueva construcción a partir del año que viene. Para 2050, 2 millones de viviendas sociales dejarán de utilizar calefacción de gas, afirmó Lecornu.

El objetivo era también que dos de cada tres vehículos nuevos fueran eléctricos para 2030 en Francia, con la puesta en marcha de un programa de leasing social de 100,000 vehículos eléctricos para conductores con bajos ⁠ingresos y aquellos que recorren largas distancias a diario por motivos de trabajo.