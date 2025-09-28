Otro tiroteo en EU; deja cuatro muertos

Grand Blanc. Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas ayer en un ataque armado dentro de una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan, donde el edificio también fue incendiado, informaron las autoridades.

El agresor, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años y originario de Burton, estrelló su vehículo contra la entrada del templo y abrió fuego con un rifle de asalto contra los feligreses que asistían al servicio religioso. El ataque ocurrió poco después de las 10:25 horas locales, cuando había cientos de personas dentro del recinto.

Sanford fue abatido por agentes que acudieron al lugar apenas ocho minutos después de iniciado el tiroteo. El jefe de la policía local, William Renye, detalló que 10 personas resultaron gravemente heridas, de las cuales cuatro fallecieron. Varias más permanecen hospitalizadas, una de ellas en estado crítico. Las autoridades investigan si el atacante provocó deliberadamente el incendio.

"Creemos que encontraremos más víctimas una vez que localicemos la zona donde se produjo el incendio", declaró en rueda de prensa William Renye agregando que había cientos de personas dentro.

Los investigadores revisarán la casa del atacante y los registros telefónicos en busca de un motivo, señaló.

Imágenes del lugar mostraron a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro saliendo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, una localidad en las afueras de la ciudad de Flint.

Una mujer que se identificó como Paula describió su huida como "surrealista" en una entrevista con la televisión WXYZ.

"Perdí amigos ahí dentro y algunos de mis niños de primaria a los que doy clase los domingos resultaron heridos. Es muy devastador para mí", comentó.

Condenan violencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el hecho de “horrendo” y lo consideró “otro ataque dirigido contra los cristianos en Estados Unidos”.

“¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!”, escribió en Truth Social.

"Mi corazón se rompe por la comunidad de Grand Blanc", dijo la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en un comunicado publicado en las redes sociales. "La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable".

El FBI participa en la investigación para determinar el motivo del ataque. Testigos describieron escenas de pánico y confusión durante la evacuación. Una sobreviviente relató que perdió amigos y alumnos en el tiroteo.

Según el Gun Violence Archive, este es el tiroteo masivo número 324 registrado en Estados Unidos en lo que va de 2025.