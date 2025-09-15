Tiktok "obtiene" la nacionalidad estadounidense

El acuerdo marco alcanzado prevé que TikTok "pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos", dijo Bessent en la capital española, sede de la ronda de negociaciones.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales han sido acordados", agregó cuando le preguntaron por el algoritmo de esta red social.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping "hablarán el viernes para completar el acuerdo", afirmó Bessent. Minutos antes, Trump había adelantado en Truth Social un acuerdo sobre una "'cierta' compañía que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar", al agregar que el viernes hablaría con Xi.

Las partes alcanzaron "un marco básico de consenso para resolver de forma apropiada los problemas ligados a TikTok mediante la cooperación", declaró a su vez el representante de China para el comercio internacional, Li Chenggang, a la cadena estatal CCTV.

Pekín "defenderá con decisión sus intereses nacionales y los derechos e intereses legítimos de las empresas de capital chino en el extranjero", reaccionó el vice primer ministro chino, He Lifeng, a la agencia estatal Xinhua.

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos. Ese nuevo plazo vence el 17 de septiembre.

"Buenas discusiones"

Las conversaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, destinadas a resolver las divergencias sobre el comercio y la tecnología que han tensado sus relaciones, tuvieron lugar el domingo y el lunes en la sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en el centro de Madrid.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por Bessent, por un lado, y por el vice primer ministro chino, He Lifeng, por el otro. "Tuvimos muy buenas discusiones", estimó Bessent al final de este nuevo ciclo de diálogo, al precisar que los contactos en Madrid se "centraron en las discusiones en TikTok".

"Realizaremos nuevas negociaciones comerciales en aproximadamente un mes en otro lugar, pero hablamos de muchas cosas que podríamos hacer en el futuro", agregó.

Sin embargo, en una señal de que las tensiones bilaterales no se calman, Pekín acusó el lunes al gigante estadounidense de chips Nvidia de haber violado sus leyes antimonopolio y anunció una "investigación exhaustiva".

"Tras una investigación preliminar, se ha determinado que Nvidia Corporation violó la ley antimonopolio de la República Popular China", afirmó la administración estatal para la regulación del mercado en un comunicado, sin especificar de qué violaciones se trataba. El regulador chino de mercados profundizará así en la "investigación preliminar" que había iniciado en diciembre sobre Nvidia.

Esa compañía, que tiene sede en California, es líder mundial en la producción de semiconductores para la IA y se ha visto envuelta en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Washington, de hecho, restringe los chips que Nvidia puede exportar a territorio chino por motivos de seguridad nacional. El fin de semana, China también lanzó investigaciones en el sector de los semiconductores en Estados Unidos.

China llama al "respeto mutuo"

China y Estados Unidos se acusan mutuamente de agravar las tensiones comerciales que llevaron a ambas partes a imponer este año unos aranceles que llegaron a alcanzar los tres dígitos.

Desde entonces, Washington y Pekín pactaron un acuerdo para rebajar tensiones, reduciendo temporalmente sus gravámenes al 30% por parte de Estados Unidos y al 10% por parte de China. En agosto, retrasaron la reimposición de aranceles más altos otros 90 días, hasta el 10 de noviembre.

El Ministerio chino de Comercio instó el viernes a Washington a "trabajar con China sobre la base del respeto mutuo y consultas iguales, para resolver las preocupaciones mutuas mediante el diálogo y encontrar una solución al problema", según un comunicado.

Las reuniones en Madrid podrían sentar las bases para una posible cumbre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, más adelante este año.