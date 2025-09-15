Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras la reunión en Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la reunión de este lunes en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses concluyó con un acuerdo "sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar", en una clara alusión a TikTok.

"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", celebró Trump en su red Truth Social, donde anunció también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. "¡La relación sigue siendo fuerte!", proclamó.

La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobara una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se ha cerrado en una cita que estuvo encabezada del lado norteamericano por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que del lado chino participó el vice primer ministro He Lifeng.