Tasa de desempleo de Colombia se redujo hasta el 8.8% interanual en julio, la cifra más baja desde 2001

La tasa de desempleo de Colombia se situó en el 8.8% interanual en julio de este año, en niveles de 2001 tras registrar una disminución de 1.1% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos divulgados este martes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La tasa global de participación se ubicó en el 64.6%, mientras que en julio de 2024 esta cifra se situó en el 64.2%. Por su parte, la tasa de ocupación registró un aumento del 1.1% hasta ubicarse en el 58.9%.

Solo en el mes de julio, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas fue del 8.4%, un 1.8% menos respecto al mismo mes de 2024, mientras que la tasa global de participación se ubicó en el 67%, igual que el año anterior.

Por género, la tasa de desempleo de las mujeres para el total nacional fue del 11% en julio, por encima del 7.1% para los hombres, con una brecha de género del 4%.

Respecto a las divisiones, la rama de alojamientos y servicios de comida fue la que más aportó a la variación positiva de la población ocupada al sumar 186,000 personas en el séptimo mes del ejercicio. En contraste, el ámbito de la información y de las comunicaciones registró un descenso de 80,000 personas en el número de ocupados.