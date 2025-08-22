Subsecretario del Tesoro de EU dejará su cargo tras cinco meses en el puesto

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Michael Faulkender, dejará el Gobierno menos de cinco meses después de haber sido confirmado por el Senado, informó su cartera.

Faulkender es el segundo funcionario confirmado por el Senado que deja el departamento este mes, tras la salida del comisionado del Servicio de Impuestos Internos, Billy Long, quien pasará a desempeñarse como embajador en Islandia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, agradeció a Faulkender su trabajo en el departamento, pero no dio ninguna razón de su marcha.

"Desde enero, ha desempeñado un papel fundamental en la supervisión de las operaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en la ejecución de la audaz agenda económica del presidente Donald Trump", dijo Bessent en un comunicado.

"Su importante trabajo apoyó la aprobación de la histórica Gran y Hermosa Ley y la ley GENIUS, y la nivelación de sanciones contra nuestros adversarios", agregó.

Trump nombró a Faulkender, profesor de finanzas de la Universidad de Maryland, en diciembre para ocupar el número 2 del Tesoro, donde había sido subsecretario de política económica durante el primer mandato del líder republicano. Fue confirmado por el Senado para el cargo el 26 de marzo.

Al final de la primera administración Trump, Faulkender había regresado a la Escuela de Negocios Robert H. Smith de la Universidad de Maryland, donde ha sido profesor de finanzas desde 2008.

También fue economista jefe durante dos años en el America First Policy Institute, centro de estudios conservador que ha contribuido a dar forma a la agenda política del mandatario.