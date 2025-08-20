Entrevistas para nuevo Presidente de la Fed inician en septiembre

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), dijo ayer que las entrevistas para el reemplazo del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, se realizarán a partir del 1 de septiembre, y hay 11 candidatos para el puesto.

La elección del sucesor de Powell por parte del presidente de EU, Donald Trump, es un proceso seguido de cerca, después de que el líder estadounidense criticara repetidamente al banco central independiente por sus decisiones de posponer los recortes de las tasas de interés este año.

El mandato de Powell en la Fed finaliza en mayo del 2026.

Las autoridades de la Fed han abordado los recortes de tasas con cautela mientras monitorean los efectos de los amplios aranceles de Trump que afectan a los socios comerciales.

Trump no ha ocultado su desdén y en los últimos meses ha llamado abiertamente a Powell “tonto” e “imbécil”.

Por ahora, Bessent señaló a CNBC que hay 11 “candidatos muy fuertes” que se están considerando para el puesto de Powell.

“Me reuniré con ellos, probablemente justo antes o después del Labor Day, para empezar a elaborar la lista que se presentará al presidente Trump”, añadió el martes.

“Es un grupo increíble. Está formado por personas que están en la Reserva Federal ahora, que han estado en ella y en el sector privado, así que espero con interés conocerlos a todos con una mentalidad muy abierta”, expresó Bessent.

Aunque el jefe del Tesoro no especificó quién está en la lista, diversos medios señalan que los nombres incluyen a los actuales gobernadores de la Fed, Michelle Bowman y Christopher Waller.

Otros incluyen al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, y al director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett.

También se informa que están bajo consideración James Bullard, ex presidente de la Reserva Federal regional, y Marc Sumerlin, ex asesor económico del presidente George W. Bush.

Ingresos arancelarios “subirán mucho”

Bessent también espera un gran aumento en los ingresos por los aranceles impuestos por Trump e indicó que el dinero se usará primero para comenzar a pagar la deuda federal, no para dar cheques de reembolso a los estadounidenses.

“He estado diciendo que los ingresos arancelarios podrían ser de 300,000 millones de dólares este año. Voy a tener que revisar eso sustancialmente”, comentó a CNBC.

“Vamos a reducir el déficit con respecto al PIB. Empezaremos a pagar la deuda, y entonces en ese punto eso podrá usarse como compensación al pueblo estadounidense”.

Según Bessent, la economía estadounidense podría volver al “crecimiento bueno y poco inflacionista” de la década de 1990, pero culpó a las tasas de interés altas de los problemas que aquejan a algunos sectores de la economía, señalando la vivienda y los hogares de rentas más bajas con mucha deuda de tarjetas.