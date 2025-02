Steve Bannon reaviva polémica con saludo considerado "nazi"

Steve Bannon, estandarte del populismo de derecha y exconsejero de Donald Trump, ha desatado la polémica con un saludo considerado nazi durante una convención ultraconservadora cerca de Washington, en la que participa el presidente argentino Javier Milei.

El ideólogo que asesoró al magnate republicano durante parte de su primer mandato (2017-2021) intervino el jueves en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

"La única forma de que ganen es que nosotros retrocedamos y no vamos a retroceder, no vamos a rendirnos, no vamos a renunciar. ¡Luchen! ¡luchen! ¡luchen!", dijo al final del discurso y extendió el brazo derecho hacia delante con la palma de la mano hacia abajo. Fue interpretado por algunos como un saludo similar a los que hacían Adolf Hitler y otros fascistas europeos en el siglo XX.

En repuesta el presidente del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella, anuló el discurso que tenía previsto pronunciar este viernes durante esta convención que reúne a la flor y nata de la derecha.

"En este foro (jueves), mientras yo no estaba presente en la sala, uno de los oradores hizo un gesto provocativo que hacía referencia a la ideología nazi. En consecuencia he tomado la decisión inmediata de anular mi intervención prevista para esta tarde", declaró Bardella en un comunicado.

Su entorno aclaró más tarde a la AFP que el eurodiputado francés se refería a Steve Bannon, invitado en 2018 en Francia a un congreso del Frente Nacional, convertido más tarde en la Agrupación Nacional, presidido por Jordan Bardella y cuya jefa de filas es la conocida política Marine Le Pen.

Bannon niega que fuera un gesto nazi y dice que era un saludo a la muchedumbre.

"Si canceló por lo que dijeron los principales medios de comunicación sobre el discurso, es que no escuchó el discurso. Si eso es cierto, es indigno de dirigir Francia. Es un niño, no un hombre", declaró Bannon al diario francés Le Point.

Justo un mes antes Elon Musk, el hombre más rico del mundo y jefe de Tesla, Space X y la red X, hizo el mismo gesto el día de la investidura de Trump, quien lo puso al frente de una comisión de recorte del gasto público federal.

En su red X, el multimillonario le restó importancia y hasta bromeó.

"¡No digas Hess a las acusaciones nazis! ¡Hay gente que se traga cualquier cosa de Goebbels! ¡Deja de Goering a tus enemigos! Sus pronombres habrían sido He/Himmler", escribió en verso mencionando a nombres de destacados nazis junto a un emoticono de una cara llorando de la risa.