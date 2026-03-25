Rusia asegura que suministra combustible a Cuba como ayuda humanitaria

El ⁠ministro de Energía ruso, Sergei ⁠Tsivilev, dijo este miércoles que Rusia está suministrando combustible a Cuba en concepto de ⁠ayuda humanitaria.

Tsivilev, que ⁠habló con los periodistas al margen de una conferencia del ministerio, no dio más detalles.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó el jueves pasado los términos de una exención concedida a las ventas de crudo y productos petrolíferos de origen ruso ya cargados en tanqueros para excluir de forma específica las transacciones relacionadas con Corea del Norte, Cuba y Crimea.

Los cortes de electricidad son ahora la norma en Cuba, que este año sólo ha recibido en sus puertos dos petroleros con cargamentos de crudo importado, ⁠según datos de LSEG.

Un ⁠petrolero que ⁠transportaba combustible con destino original a Cuba cambió ⁠el viernes su destino a Trinidad y Tobago, según datos de seguimiento de buques de LSEG, lo que supone un duro golpe para la isla en medio de una grave escasez de combustible que ha ⁠provocado cortes de electricidad.