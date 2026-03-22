Cuba inicia labores de recuperación tras segundo colapso de la red eléctrica en una semana

Cuba informó el inicio de labores de restablecimiento del suministro eléctrico a primera hora del domingo tras el colapso de su red eléctrica por segunda vez en una semana, en medio de un bloqueo petrolero estadounidense que ha asestado un duro golpe a la ya deteriorada infraestructura energética de la isla.

La red eléctrica colapsó el sábado por la tarde a las 2232 GMT después de que una importante central eléctrica en Nuevitas, en la provincia de Camagüey, al este de Cuba, fallara y quedara fuera de servicio, según informó el operador de la red, la UNE, lo que provocó un efecto en cadena que dejó sin electricidad a los aproximadamente 10 millones de habitantes del país.

El ministerio de Energía y Minas de Cuba informó el domingo por la mañana que había establecido microsistemas —circuitos cerrados más pequeños— en todas las provincias de la isla para restablecer el suministro a servicios vitales como hospitales, abastecimiento de agua y distribución de alimentos.

Las dos centrales eléctricas de gas del país, operadas por Energas, estaban en funcionamiento en Varadero y Boca de Jaruco, y la electricidad había llegado a la cercana central de petróleo de Santa Cruz, según informó el ministerio de Energía en las redes sociales.

Antes del amanecer del domingo, las calles de la capital, La Habana, estaban casi totalmente a oscuras, mientras los madrugadores se sentaban en los umbrales de sus casas charlando con los vecinos y espantando mosquitos bajo un cielo despejado e iluminado por estrellas inusualmente brillantes.

El servicio de telefonía móvil e Internet era prácticamente inexistente en la mayoría de las zonas, lo que dejó a muchos sin ningún tipo de comunicación.

Dos veces en una semana

La red eléctrica de Cuba lleva meses al borde del colapso y es poco fiable, lo que deja a los residentes de la isla a oscuras durante horas al día, y a veces más tiempo, incluso en épocas mejores.

Pero el apagón del sábado supone el tercer corte de electricidad importante de este mes, ya que la mayor parte del sistema se quedó sin servicio el 4 de marzo cuando falló una central termoeléctrica clave. La red eléctrica también se quedó completamente fuera de servicio el lunes por razones inexplicables.

Cuba ha sufrido una serie de cortes totales en los últimos años, pero dos apagones a nivel nacional en el espacio de una semana es algo excepcional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a tomar medidas para impedir que el petróleo llegara a la isla caribeña después de que Washington destituyera al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Venezuela había sido el benefactor más importante de Cuba, suministrando petróleo a su aliado cercano en condiciones favorables.

Desde entonces, Trump ha cortado las exportaciones venezolanas a Cuba y ha amenazado a otros países con aranceles punitivos si venden petróleo a la isla.

Cuba lleva mucho tiempo achacando los fracasos económicos, incluida su obsoleta red eléctrica, al embargo comercial de Estados Unidos, mientras que Washington ha atribuido las deficiencias a la economía planificada de estilo soviético de Cuba.