Trump acepta que petróleo ruso ingrese a Cuba

El presidente Donald Trump dijo el domingo que no tiene ningún problema con que Moscú entregue petróleo a Cuba, donde prevé llegar un petrolero ruso sancionado por Estados Unidos.

"Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar", dijo Trump a periodistas mientras regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

"Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan", dijo el mandatario estadounidense.

El bloqueo

El presidente estadounidense Donald Trump había ordenado el bloqueó de todos los envíos de petróleo a Cuba en un intento por presionar al gobierno de La Habana. Por otra parte, Washington flexibilizó temporalmente las sanciones contra Rusia para ayudar a mejorar el flujo de petróleo, que se ha visto restringido por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

En tanto, el Anatoly Kolodkin se dirige a la isla. El buque zarpó del puerto ruso de Primorsk con unos 650,000 barriles de crudo, según mostraron también los datos de seguimiento de buques de LSEG.

Según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, el buque podría descargar próximamente en el puerto de Matanzas si no cambia su rumbo actual.

Esa cantidad de petróleo supondría un alivio significativo para Cuba que, según el presidente ⁠Miguel Díaz-Canel, no ha recibido importaciones de crudo por ⁠tres meses, lo que ha provocado un estricto ⁠racionamiento de gasolina y ha exacerbado una crisis energética, derivando en múltiples apagones en todo el país comunista.

Cuando ⁠el ejército estadounidense capturó al líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y lo trasladó rápidamente a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, apartó del poder a un aliado crucial que había estado suministrando crudo a La Habana en condiciones favorables.

La administración Trump bloqueó todos los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles punitivos a cualquier país que abasteciera a la isla caribeña, lo que llevó a México a detener sus envíos.

Otro buque de origen ruso, ⁠el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, se dirigía a Cuba con 200,000 barriles de combustible, pero fue desviado a Venezuela.