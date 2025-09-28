Petro recibe críticas por azuzar a militares

Bogotá. Un grupo de precandidatos presidenciales y líderes políticos de Colombia emitió una carta en el que rechaza las declaraciones y actos del presidente Gustavo Petro en Nueva York. El documento señala que estas acciones llevaron al gobierno de Estados Unidos a revocar la visa del mandatario para ingresar a ese país.

"¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles! ¡Desobedezcan la orden de (el presidente Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!", exclamó Petro con megáfono en mano la tarde del viernes en Manhattan.

El texto afirma que el presidente vulneró el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía extranjera. La acusación se basa en que el mandatario instó a soldados de otro país a desobedecer órdenes, lo cual contraviene pilares de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA.

Según el comunicado, el jefe de Estado desvía la atención de la violencia que afecta a los colombianos y de los niveles de inseguridad en su gobierno. Los firmantes indican que, mientras el presidente busca posicionarse como un líder global, en Colombia mueren personas producto de políticas que el documento define como "permisivas" con grupos delincuenciales. La prioridad del gobierno, añade el texto, debería ser restablecer el orden público y la seguridad.

El documento sostiene que las palabras del presidente Petro no representan a Colombia ni a la mayoría de sus ciudadanos. A su vez, afirma que el país valora la cooperación, el respeto mutuo y la amistad con los Estados Unidos. Los firmantes concluyen con un llamado para que Colombia vuelva a hablar en el mundo con seriedad y respeto, a través de una diplomacia que sume.

El comunicado está firmado por múltiples personalidades políticas como Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán y Mauricio Gómez Amín.

El Pato Donald

En su regreso a Colombia el presidente Gustavo Petro restó importancia a la decisión del gobierno estadounidense respecto a la visa.

"No volveré a ver el Pato Donald, por ahora, eso es todo", escribió Petro irónicamente sobre su par estadounidense. "Llego a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a Estados Unidos. No me importa. No necesito visa (...) porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo".