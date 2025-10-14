Tenemos paz en Oriente Medio: Donald Trump

Sharm El Sheij. El presidente estadounidense, Donald Trump, proclamó ayer la "paz en Oriente Medio" tras firmar junto a los dirigentes de Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump, comenzó el día con una visita a Israel, donde elogió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un discurso ante el parlamento antes de volar a Egipto para la cumbre sobre Gaza al final de lo que calificó como un "tremendo día para Oriente Medio".

Se acabó "la larga y dolorosa pesadilla" de la guerra en Gaza, afirmó en Israel el mandatario norteamericano, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego entre Israel y Hamás y el canje de 20 rehenes israelíes vivos por casi 2,000 palestinos presos en cárceles israelíes.

Trump recibió una ovación de varios minutos en la Knéset (Parlamento israelí), en una jornada de júbilo por la liberación de los últimos rehenes, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En su discurso, el presidente estadounidense celebró el alto al fuego como un "triunfo increíble" que no solo representa el fin de la guerra, sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

"El cielo está en calma, las armas en silencio, las sirenas en silencio y el sol sale sobre una Tierra Santa que finalmente está en paz", dijo Trump ante la Knéset, afirmando que una "larga pesadilla" tanto para israelíes como para palestinos había terminado.

En su discurso, Trump también instó a los palestinos a "alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia".

Israel anunció la liberación de 1,968 presos palestinos y el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, publicó el lunes los nombres de cuatro rehenes fallecidos, cuyos restos fueron posteriormente entregados a la Cruz Roja.

Trump, aplaudido

Trump viajó en la tarde a Sharm el Sheij, donde copresidió con Al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza en la que participaron dirigentes de unos 20 países.

Durante una entrevista con Al Sisi, Trump destacó "papel clave" del mandatario de Egipto, que junto a Catar y EU ejercieron de intermediarios en el conflicto.

Al Sisi, a su vez, alabó al mandatario estadounidense y afirmó que "estaba seguro" de que Trump "era el único" que podía poner fin a esta guerra.

El mandatario egipcio agregó que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza junto con Estados Unidos y los demás socios internacionales.

En la apertura de la cumbre, Trump firmó un documento con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía en el que se felicitaban por los acuerdos sobre Gaza y se comprometían a "trabajar colectivamente para implementar y mantener este legado".

"Ahora empieza la reconstrucción", expresó Trump en su discurso en el que describió en términos grandilocuentes el acuerdo sobre Gaza que ayudó a negociar, diciendo que podría ser "el mayor acuerdo de todos".

Trump elogió la belleza de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, única mujer entre los dirigentes presentes en la cumbre.

"No tengo derecho a decirlo, porque habitualmente puede significar el fin de la carrera política si uno lo dice, pero ella es una mujer bella", dijo en su discurso.

En la foto del evento, donde se congregaron unos 30 dignatarios del mundo entero, la dirigente italiana fue la única mujer.