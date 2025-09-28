Partido pro UE amplía ventaja en Moldavia

Chisináu, Moldavia. El partido gobernante en Moldavia, favorable a la Unión Europea, se impuso con comodidad a su rival prorruso en unas elecciones parlamentarias cruciales tras conocerse el lunes los resultados definitivos, lo que supone un alivio para el Gobierno, que intenta mantener al país fuera de la órbita de Moscú.

Con 93% de los votos escrutados, el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) obtuvo el 47% de los sufragios, frente al 27% del Bloque Patriótico, que se opone a estrechar los lazos con Bruselas.

Aunque aún le falta para alcanzar la mayoría en la cámara de 101 escaños, el recuento preliminar sitúa al PAS más cerca del umbral de lo que analistas esperaban y podría hacer que la formación de coaliciones fuera menos tensa de lo que se temía.

Mantener su mayoría parlamentaria permitiría al partido mantener en marcha la candidatura de Moldavia a la UE, un proceso que requiere años de esfuerzos legislativos concertados.