Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

Parlamento francés tumba al gobierno del primer ministro, François Bayrou, durante moción de confianza

El Parlamento francés tumbó este lunes al gobierno del primer ministro, François Bayrou, quien pidió someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes presupuestario que busca sanear las cuentas públicas.

main image

El primer ministro francés, François Bayrou, sale de la Cámara de Diputados tras el resultado de una votación confidencial sobre el presupuesto de austeridad, en la Asamblea Nacional de París el 8 de septiembre. El parlamento francés destituyó a Bayrou tras tan solo nueve meses en el cargo.AFP

AFP

El Parlamento francés tumbó este lunes al gobierno del primer ministro, François Bayrou, quien pidió someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes presupuestario que busca sanear las cuentas públicas.

Sin sorpresas, 364 diputados votaron en contra, entre ellos las oposiciones de izquierdas y de ultraderecha, anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet. Bayrou presentará su dimisión este martes, según su entorno.

Te puede interesar

Desde el fallido adelanto electoral de 2024, Francia vive una profunda inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables, en un contexto de elevada deuda pública que alcanza alrededor del 114% del PIB.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete