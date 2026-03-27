ONU anuncia un grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en el estrecho de Ormuz

La Secretaría General de Naciones Unidas ha anunciado este viernes la creación de un grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en el estrecho de Ormuz en el marco del bloqueo del paso por la guerra de Irán.

"El objetivo principal del grupo de trabajo es desarrollar y proponer mecanismos técnicos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades humanitarias en el estrecho de Ormuz", ha señalado la ONU en declaraciones difundidas a la prensa, agregando que el mecanismo también tendrá como objetivo "facilitar el comercio de fertilizantes, incluyendo "materias primas".

El grupo estará liderado por Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) e incluirá a representantes de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), si bien podrán participar también otras entidades.

"La puesta en marcha del mecanismo se realizará en estrecha consulta con los Estados miembro pertinentes, respetando plenamente la soberanía nacional y los marcos jurídicos internacionales establecidos", ha subrayado la Secretaría General de la ONU.

Asimismo, el grupo de trabajo permitirá "generar confianza entre los Estados miembro respecto al enfoque diplomático del conflicto" en Irán, mientras que constituirá "un valioso paso hacia una solución política más amplia". "El enviado personal del secretario general, Jean Arnault, liderará el diálogo político con los Estados Miembro con el apoyo del grupo de trabajo", ha zanjado.