Nuevo ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja 19 muertos y 66 heridos

Diecinueve personas murieron en un violento ataque ruso nocturno con misiles y drones que alcanzó un bloque de torres residenciales en la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, según informaron este miércoles las autoridades ucranianas.

Otras 66 personas resultaron heridas en los ataques nocturnos contra infraestructuras energéticas y de transporte, que obligaron a realizar cortes de electricidad de emergencia en varias regiones bajo temperaturas gélidas.

Los pisos superiores del edificio residencial de Ternópil fueron arrancados en el ataque. Un humo negro se elevaba, mientras un resplandor anaranjado ardía a través de la bruma de un incendio en el bloque de pisos.

Rusia lanzó más de 470 drones y 48 misiles en el ataque nocturno, según las autoridades. Polonia, país miembro de la OTAN que limita con el oeste de Ucrania, cerró temporalmente los aeropuertos de Rzeszow y Lublin, en el sureste del país, y envió aeronaves polacas y aliadas como medida de precaución para proteger su espacio aéreo.

Zelenski pide más presión sobre Rusia

El presidente Volodímir Zelenski, confirmó que varios edificios residenciales de varias plantas habían sido alcanzados en Ternópil, y dijo que otras personas podrían estar atrapadas bajo los escombros.

Zelenski instó a sus aliados a aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra de casi cuatro años en Ucrania, incluso proporcionando a Kiev más misiles de defensa antiaérea.

"Cada ataque descarado contra la vida ordinaria demuestra que la presión sobre Rusia es insuficiente. Las sanciones efectivas y la ayuda a Ucrania pueden cambiar esta situación", dijo en la red social X.

Responsables de energía dijeron que la infraestructura energética había sido golpeada en siete regiones ucranianas. Un testigo de Reuters en la ciudad occidental de Leópolis dijo haber oído explosiones

El alcance total de los daños no estaba claro de inmediato, pero se impusieron restricciones al uso de la energía para los consumidores de todo el país.