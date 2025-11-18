Noboa destituye a seis ministros tras rechazo ciudadano al regreso de tropas extranjeras

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, apartó de sus cargos a seis de los 17 ministros de su gabinete, tras la derrota en el referendo para el retorno de bases militares extranjeras, según un comunicado el martes.

El mandatario sufrió un duro y sorpresivo golpe el domingo cuando la mayoría de los ecuatorianos rechazó un referendo para el regreso de tropas militares extranjeras prohibidas desde 2008, la redacción de una nueva Carta Magna, el fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de congresistas.

La Presidencia informó que Noboa apartó de sus cargos a los ministros de Trabajo, Salud, Agricultura y Educación, en tanto los de Gobierno y Desarrollo Humano fueron ubicados en otras carteras. También designó un nuevo titular de la secretaría de Riesgos.

El gobernante "ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete" con el "objetivo de fortalecer la gestión pública", señaló sin dar más explicaciones

Noboa, en el poder desde 2023, llevaba tres victorias electorales en línea, dos presidenciales y otro referendo. Con la consulta del domingo buscaba endurecer su guerra contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos.

Expertos consultados por la AFP aseguran que la inesperada derrota mostró un desencanto y rechazo hacia las conductas consideradas autoritarias del presidente. Zaida Rovira dejó de ser la ministra de Gobierno, a cargo de la política interna, para asumir la cartera de Desarrollo Humano, cuyo titular Harold Burbano pasó al Ministerio de Trabajo. Según la Presidencia, estos nombramientos buscan reforzar la gestión del Ejecutivo "para atender las necesidades del país".