Ecuador vota sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la nueva Constitución

Los ecuatorianos comenzaron a votar este domingo en un referendo sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución, con lo que el presidente Daniel Noboa pretende endurecer su lucha contra el crimen, respaldado por Estados Unidos.

Casi 14 millones de ecuatorianos votarán con la preocupación de la violencia galopante en un país que hasta hace una década era tranquilo, y en medio de tensiones por los bombardeos de Estados Unidos a lanchas que supuestamente trafican drogas en el Caribe y el Pacífico.

A pocos minutos de iniciada la votación, Noboa -en el poder desde 2023- anunció la captura del jefe de la poderosa banda criminal de Los Lobos en España.

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución, los ecuatorianos deben decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

"Todo voté por el Sí. El presidente quiere hacer cambios, lleva poco tiempo en el poder y hay que dar continuismo", expresó a la AFP el ingeniero Juan Carlos Martínez, de 60 años, abrigado durante la fría mañana de Quito, la capital rodeada de volcanes.

"No hay seguridad"

Muy cercano a la Casa Blanca y con un discurso de mano dura contra el crimen, Noboa busca más poder para doblegar a las numerosas bandas que siembran terror en el país.

Según la encuestadora Cedatos, el Sí triunfará con un respaldo de más del 61%.

Pero en los centros de votación las opiniones están divididas.

Ana Manotoa, de 36 años, respaldó el No en señal de "rechazo al gobierno" durante la jornada que se extenderá hasta las 17H00 locales (22H00 GMT).

"No me gusta nada de lo que está haciendo (Noboa). No hay salud, no hay seguridad", aseguró la mujer en el norte de Quito, foco de las recientes protestas indígenas contra el alza del diésel.

El presidente convocó el referendo luego de que la justicia frenara varias de sus iniciativas por considerarlas contrarias a derechos fundamentales, como la castración química para violadores o la vigilancia sin orden judicial.

Captura de capo narco

Mientras votaba en su bastión de Olón (suroeste), Noboa anunció la captura en España de Wilmer Chavarría, alias Pipo.

Los Lobos controlan el narcotráfico, la minería ilegal y están asociados al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, según el presidente.

"Hoy capturamos al (...) delincuente más buscado de la región (...) el criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa", escribió en X.

Noboa, de 37 años y nacido en Estados Unidos, apuesta por la cooperación internacional para frenar el narcotráfico y se ha convertido en uno de los mayores aliados del gobierno de Donald Trump en la región.

Desde que llegó al poder estrecha lazos con Washington mediante acuerdos migratorios, arancelarios y de seguridad, mientras Estados Unidos evalúa regresar a la base militar de Manta, donde operó vuelos antidrogas entre 1999 y 2009.

La idea de una base extranjera como solución "al problema de la violencia es una ingenuidad y una mentira total", expresó Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la estatal Universidad Central.

Para el experto, Trump tiene "interés" en un "acceso fácil" a puntos clave como Galápagos, a 1.000 kilómetros de la costa continental.

Mientras México, Brasil, Colombia y Venezuela rechazan los bombardeos en el Caribe y el Pacífico que han dejado al menos 80 muertos, Noboa defiende esta ofensiva como estrategia contra el tráfico de cocaína que sale sobre todo de sus puertos.

Nueva Constitución

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad inédita, con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 por cada 100.000 habitantes en 2024, según Insight Crime.

Criticado por organismos de derechos humanos que denuncian abusos de la fuerza pública, Noboa promociona su imagen de gobernante implacable con el crimen.

La semana pasada difundió fotografías de cientos de presos uniformados de naranja, cabeza rapada, algunos de rodillas y con las manos en la nuca, mientras eran trasladados a su nueva megaprisión, en una puesta en escena que recuerda a su par salvadoreño Nayib Bukele.

Con un 56% de aprobación a su gestión que termina en 2029, Noboa planea cambiar la Constitución por considerarla demasiado "garantista" con los criminales.

Sin embargo, se ha mostrado evasivo sobre qué partes cambiaría, lo que ha dado lugar a cuestionamientos sobre su posible voluntad de acumular poder y restringir derechos. El texto final debe ser aprobado en un nuevo referendo.

En 2024, Noboa logró la aprobación vía referendo de la extradición de ecuatorianos y el aumento de penas para el crimen organizado.