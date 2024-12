Milei alberga cumbre para consolidar un eje de la derecha radical

El presidente ultraliberal Javier Milei dio inicio en Argentina a una cumbre de dirigentes globales de la derecha radical que el miércoles pretendía afianzar vínculos en un espacio político fortalecido luego de la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), presentada en Buenos Aires con espectáculos de tango y fuertes alusiones a la "libertad" en la noche del martes, tiene como estrella al propio Milei, un economista "outsider" de la política hasta ganar la presidencia de Argentina hace un año.

Entre los principales asistentes internacionales al encuentro se destacan Lara Trump, presentadora de TV y nuera del presidente electo de Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, y dirigentes de Hungría.

"Occidente está en peligro (...) no dejen avanzar al socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos del mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (en alusión al aborto legal)", señaló Milei al presentar el evento.

"No cedan frente a la lucha por la libertad, ¡viva la libertad carajo!", arengó.

Durante la colorida presentación, Trump bailó junto a Milei y otros dirigentes una canción clásica del conjunto Village People.

En busca de afianzar lazos que fortalezcan su gestión, Milei visitó recientemente al presidente electo Trump en Estados Unidos, con quien mantiene una aceitada relación.

El mandatario argentino, quien se define como "libertario" frente al proteccionismo económico de Trump, ha logrado estabilizar la economía del país sudamericano en el año que lleva en el poder, aunque a costa de un aumento de la pobreza y el desempleo.

"Mis felicitaciones a Milei por la manera en la que está cambiando el destino de Argentina, por la economía y las medidas que tomó", dijo el expresidente de Brasil Bolsonaro en un video que se transmitió durante el evento.

"Medidas difíciles, pero que todo el mundo entendió", agregó.