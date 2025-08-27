México suspende envíos postales a Estados Unidos tras nueva política fiscal sobre paquetes

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la exención fiscal conocida como “de minimis”, que permitía el ingreso libre de impuestos de paquetes con un valor inferior a 800 dólares. La medida, contenida en la Orden Ejecutiva 14324, entrará en vigor el 29 de agosto de 2025 y será aplicable a todos los países, sin excepción.

Ante este cambio, Correos de México informó que suspenderá temporalmente los envíos postales y de paquetería hacia Estados Unidos a partir del 27 de agosto, en lo que se definen los nuevos procesos operativos para cumplir con la disposición estadounidense.

México no es el único país en tomar esta medida. Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda también han detenido sus servicios postales hacia territorio estadounidense, mientras se adaptan a las nuevas reglas de importación.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano puntualizaron que el gobierno mexicano mantiene diálogo con autoridades estadounidenses y organismos internacionales para establecer mecanismos que permitan reanudar los envíos de forma ordenada, ofreciendo certeza a los usuarios y evitando retrasos en la entrega de mercancías.

Asimismo, reiteraron el compromiso de defender los intereses de la población mexicana mediante la negociación y la cooperación internacional.