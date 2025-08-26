Lectura 1:00 min
Veinticinco países suspenden envíos de paquetes por vía postal a Estados Unidos debido a aranceles
La agencia postal de la ONU informó que 25 países dejaron de enviar paquetes a Estados Unidos ante la incertidumbre por los aranceles de Donald Trump.
La agencia postal de la ONU informó el martes que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer.
La administración Trump resolvió, con efecto a partir del 29 de agosto, eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares).
Te puede interesar
Esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales en países como Bélgica, Alemania, España, Francia, India o Australia, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.
"Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios postales salientes hacia Estados Unidos debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito", indicó la UPU en un comunicado.
Te puede interesar
"Estas suspensiones permanecerán en vigor a la espera de información más detallada sobre la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses", añadió la institución de la ONU.