Sheinbaum anuncia visitas de líderes internacionales

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México tendrá una intensa agenda diplomática en los próximos meses, con la visita de mandatarios y altos funcionarios extranjeros para tratar temas de seguridad, comercio e inversión.

La próxima semana llegarán secretarios de Estado de Brasil. Y en fechas posteriores arribará el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum también confirmó que el presidente de Francia visitará México antes de fin de año, con una agenda que incluirá proyectos de inversión, medio ambiente y cultura.

Asimismo, señaló que es probable que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio realice una visita oficial para avanzar en la negociación de un acuerdo de seguridad bilateral.