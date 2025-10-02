México y Brasil piden repatriación de activistas; Israel promete cumplir

México/Brasil. Luego de que Israel interceptara barcos de la flotilla Global Sumud con ayuda para Gaza, los países de origen de los activistas expresaron su preocupación.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exigió la repatriación inmediata de los seis connacionales detenidos.

“Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular, lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Nuestro consulado está ahí para apoyarlos y exigimos que de inmediato sean repatriados”, dijo.

El gobierno de Brasil condenó la interceptación de la flotilla, en la que viajaban 15 de sus ciudadanos, y puntualizó que las seguridad de los detenidos “pasa a ser responsabilidad de Israel”.

Israel asegura repatriación

Israel aseguró que los integrantes de la flotilla están a salvo e informó que en los próximos días serán retornados a sus países de origen.

“Los participantes de la flotilla, incluidos seis ciudadanos mexicanos, fueron trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente llevados a un centro de detención en Ketziot, donde se encuentran sanos y salvos”, informó la embajada israelí en México. (Con información de Arturo Rojas)