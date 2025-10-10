Melania anuncia regreso de niños ucranianos con sus familias tras negociar con Putin

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo este viernes que había asegurado una línea de comunicación abierta con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la repatriación de los niños atrapados en la guerra de Ucrania, y que algunos han sido devueltos a sus familias y otros se reunirán pronto.

Melania, de 55 años, aseguró desde la Casa Blanca que ocho niños ucranianos se habían reencontrado con sus familias en las últimas 24 horas gracias a las negociaciones entre su equipo y el de Putin.

"Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida sobre el bienestar de estos niños" ucranianos que residen en Rusia, después de que su esposo Donald Trump le entregara al mandatario ruso una carta suya durante la cumbre bilateral que los dos presidentes mantuvieron en Alaska.

"Han pasado muchas cosas desde que el presidente Putin recibió mi carta el pasado mes de agosto. Respondió por escrito mostrando su disposición a colaborar directamente conmigo", declaró Melania.

La exmodelo nacida en Eslovenia también dijo que ambas partes habían mantenido "reuniones y llamadas extraoficiales, todas ellas de buena fe".

"Ocho niños se han reunido con sus familias en las últimas 24 horas", y añadió que uno de ellos había sido desplazado por los combates y estaba regresando de Ucrania a Rusia.

La comunicación entre el presidente ruso y la primera dama estadounidense es inusual y refleja un pequeño punto brillante en lo que, por lo demás, han sido intentos en gran medida inútiles de EU para poner fin a la guerra que Rusia inició con su invasión de Ucrania en 2022.

Trump lleva tiempo presumiendo de una sólida relación con Putin y le invitó a una cumbre en Alaska en agosto, ha expresado su frustración con el líder ruso en las últimas semanas por no poner fin a la guerra.

Trump, que había prometido como candidato que la guerra terminaría en su primer día de mandato, entregó una carta de su esposa a Putin en la reunión de Alaska.

Ucrania ha calificado los secuestros de decenas de miles de sus niños a Rusia o a territorios ocupados por Rusia sin el consentimiento de sus familiares o tutores como un crimen de guerra que se ajusta a la definición de genocidio del tratado de la ONU.

Moscú ha dicho que ha estado protegiendo a niños vulnerables de una zona de guerra.