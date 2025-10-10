La Casa Blanca acusa al Comité del Nobel de anteponer "la política a la paz"

La Casa Blanca criticó este viernes la decisión del Comité del Premio Nobel de conceder el galardón de la Paz a una líder opositora venezolana, María Corina Machado, en lugar de al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en la red social X.

"El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz", agregó.

Trump expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó el jueves.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.

"Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas", explicó.

Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de "América Primero" contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.