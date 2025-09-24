Lula dice que tiene mucho de qué hablar con Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que él y su par de Estados Unidos, Donald Trump, tienen mucho de qué hablar y se mostró confiado en que mejorarán las relaciones entre los países, un día después de que acordaran reunirse al margen de la Asamblea General de la ONU.

"Le dije al presidente Trump que tenemos mucho de qué hablar", afirmó Lula, aunque se negó a dar más detalles sobre lo que se ofrecería en las negociaciones.

Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos brasileños en julio, sancionó a un juez del Supremo Tribunal Federal y retiró los visados a varios funcionarios en represalia por lo que calificó de "caza de brujas" contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

Sin embargo, tras su breve y sorprendente encuentro en Nueva York el martes, Trump invitó a Lula a mantener una conversación la semana siguiente, destacando "una excelente química" entre ambos, algo que destacó como "una buena señal".

"Me alegró que el presidente Trump dijera que tenemos buena química", señaló Lula.

El líder sudamericano dijo que creía que la decisión de Trump de tomar represalias contra Brasil se debía a la "calidad de la información" que tenía sobre el país.

"Creo que está mal informado sobre Brasil", señaló Lula sobre Trump.

"Posiblemente eso es lo que le llevó a tomar algunas decisiones inaceptables", afirmó.