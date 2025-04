Lula afirma que Brasil "no tolera amenazas a la democracia" y responderá al proteccionismo de Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que no van a tolerar "amenazas a la democracia", después de la imposición indiscriminada de aranceles por parte de la Administración Trump y ha prometido que responderán de manera recíproca a estas políticas proteccionistas.

"Somos un país que no tolera amenazas a la democracia, que no renuncia a su soberanía, que no saluda a otra bandera que no sea la verde amarilla, que habla de igual a igual, que respeta a todos los países, pero que exige reciprocidad en el trato", ha enfatizado en un acto para hacer balance de estos años de Gobierno.

Brasil ha sido uno de los países a los que Trump ha impuesto una tarifa del 10 por ciento a sus exportaciones, como parte de su plan para establecer aranceles recíprocos para revertir la "injusticia", ha dicho, que se ha cometido contra Estados Unidos. Se suma a otro gravamen anterior del 25 por ciento al acero y al aluminio.

Lula ha dicho que antes estas medidas, el Gobierno adoptará una respuesta recíproca, en base a la legislación aprobada en las últimas horas por el Congreso, a fin de proteger a las empresas y los trabajadores brasileños contra "un proteccionismo que no debería tener cabida".

La norma aprobada por el Congreso permite a Brasil desoír las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que impiden favorecer o perjudicar con aranceles a un miembro del bloque y establece que la respuesta "en la medida de lo posible", debe ser proporcional al impacto económico causado por la otra parte.