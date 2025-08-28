Lisa Cook, gobernadora de la Fed, presenta acción judicial contra Trump tras intento de despedirla

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook presentó el jueves una acción judicial en la que alega que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene poder para destituirla, abriendo una batalla legal que podría reajustar las normas establecidas desde hace tiempo para la independencia del banco central.

La demanda de Cook dice que Trump, un republicano, violó una ley federal que permite al presidente destituir a un gobernador de la Fed solo por causa justificada cuando dio el paso sin precedentes el 25 de agosto de anunciar que la despediría. Trump ha acusado a Cook de cometer fraude hipotecario en 2021, un año antes de que entrara a formar parte del órgano de Gobierno de la Fed.

Es probable que el caso se dirija a la Corte Suprema, donde una mayoría conservadora ha permitido al menos tentativamente que Trump despida a funcionarios de otras agencias, pero recientemente señaló que la Fed podría calificar para una rara excepción del control directo del presidente.

Las preocupaciones sobre la independencia de la Fed de la Casa Blanca para establecer la política monetaria podrían tener un efecto dominó en toda la economía mundial. El dólar se tambaleó frente a otras divisas importantes después de que Trump dijera por primera vez que destituiría a Cook.

Un portavoz de la Fed dijo el martes, antes de que se presentara la acción legal, que la Fed acataría cualquier decisión judicial.

Cook fue nombrada miembro de la Fed en 2022 por el expresidente Joe Biden, demócrata, y es la primera mujer negra en formar parte del órgano de Gobierno del banco central.

Este año, Trump también despidió a Gwynne Wilcox, la primera mujer negra en formar parte de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que conoce de los conflictos laborales del sector privado. Trump también despidió a una serie de funcionarios de otras agencias que durante mucho tiempo han sido consideradas independientes de la Casa Blanca.

El dilema de "la causa"

La ley que creó la Fed no define "causa" ni establece ninguna norma o procedimiento de destitución. Ningún presidente ha destituido nunca a un miembro del consejo de la Fed, y la ley nunca ha sido puesta a prueba en los tribunales.

Varias leyes federales que exigen que el presidente tenga una causa antes de destituir a miembros de otras agencias dicen que ésta puede incluir negligencia en el cumplimiento del deber, mala conducta e ineficiencia. Esas leyes podrían servir de previsión de beneficios a los tribunales para determinar si Trump tenía motivos para despedir a Cook.

Las preguntas sobre las hipotecas de Cook fueron planteadas por primera vez en agosto por William Pulte, un designado por Trump que es el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda. Pulte remitió el asunto a la fiscal general Pamela Bondi para que lo investigara.

Cook suscribió las hipotecas en Michigan y Georgia en 2021, cuando era académica. Un formulario oficial de divulgación financiera para 2024 enumera tres hipotecas en poder de Cook, con dos que figuran como residencias personales. Los préstamos para residencias principales pueden tener tasas más bajas que las hipotecas sobre propiedades de inversión, que los bancos consideran más riesgosas.

Algunos expertos han cuestionado si las transacciones que precedieron al nombramiento de Cook en la Fed y que estaban en el registro público cuando fue investigada y confirmada por el Senado de Estados Unidos podrían equivaler a una causa adecuada para destituirla.

El gobierno de Trump también podría argumentar que dar a los gobernadores de la Fed cualquier protección frente a la destitución viola los amplios poderes constitucionales del presidente para controlar el poder ejecutivo, como lo ha hecho en demandas presentadas por otros ex funcionarios.

Trump, en una carta dirigida a Cook el 25 de agosto, la acusó de haber incurrido en "conducta engañosa y criminal en un asunto financiero" y dijo que no confiaba en su integridad.

Cook dijo entonces en un comunicado que "no existen causas bajo la ley, y (Trump) no tiene autoridad" para destituirla. Sus abogados dijeron que las "demandas de Trump carecen de cualquier proceso apropiado, base o autoridad legal".

La salida de Cook permitiría a Trump nombrar a su cuarto elegido para la junta de siete miembros de la Fed.

Trump ha reprendido repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés y por su supuesta mala gestión de un multimillonario proyecto de renovación, aunque ha frenado las amenazas de destituirlo antes de que termine su mandato al frente del banco central en mayo.