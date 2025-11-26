"La ley y la justicia" triunfaron: Trump tras desestimación de cargos por presunta interferencia electoral en Georgia

Peter Skandalakis, el nuevo fiscal al frente del caso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre presunta interferencia electoral en el estado de Georgia desestimó este miércoles los cargos contra el magnate neoyorquino y el resto de los acusados en el marco de la trama.

Skandalakis —que asumió el caso después de que el Tribunal de Apelaciones de Georgia apartara a la fiscal Fani Willis por "conflicto de intereses" al haber mantenido una relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade— ha indicado en un documento de 23 páginas que ha descartado el caso "para servir a los intereses de la justicia y promover la firmeza judicial".

Trump estaba acusado, junto a otras 18 personas, de presionar ilegalmente a funcionarios estatales para que anularan su derrota ante el ahora expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020, el mandatario siempre ha denunciado que el caso formaba parte de una "caza de brujas" política.

Trump asegura que "la ley y la justicia" triunfaron

A su vez, el presidente Donald Trump consideró que "la ley y la justicia" triunfaron tras la desestimación de cargos en su contra.

"LA LEY y la JUSTICIA han prevalecido en el gran estado de Georgia", publicó Trump en Truth Social el miércoles, horas después de que un juez ordenara desestimar el caso a pedido de un fiscal.

Trump describió los cargos que pesaban en su contra como un "engaño ilegal, inconstitucional y antiamericano" que "nunca debió haberse presentado en primer lugar".