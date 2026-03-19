Juez de EU desestima solicitud de asilo de niño de 5 años detenido por ICE, asegura reporte

Un juez de inmigración desestimó la solicitud de asilo del niño ⁠ecuatoriano que fue detenido durante una redada de inmigración en Mineápolis, informó el miércoles la Minnesota Public Radio, citando a un abogado del niño y su familia.

Liam Conejo Ramos ⁠fue detenido a finales de enero, ⁠cuando tenía cinco años, junto con su padre, y pasó 10 días en un centro de detención en Texas antes de que ambos fueran puestos en libertad y regresaran a casa. Una fotografía en la que se veía a Liam con un gorro azul de conejo frente a su casa, con agentes federales cerca, atrajo la atención de todo el país.

El juez de inmigración estadounidense John Burns dictó la resolución de desestimar las solicitudes de asilo de Liam y su familia. La abogada Danielle Molliver, que representa a la familia, dijo a la emisora que se apelaría la decisión, un proceso que puede llevar meses, si no años. La abogada no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

"El anuncio de que un juez de inmigración ha desestimado las solicitudes de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos es desgarrador. Entendemos que esta decisión será apelada y seguimos esperando un resultado positivo", dijo el miércoles el distrito escolar de Columbia Heights, cerca de Mineápolis, donde estudia Liam.

Liam fue detenido durante la Operación Metro Surge, cuando el presidente Donald Trump desplegó unos 3,000 agentes de inmigración armados ⁠para deportar a migrantes en Minnesota. En diferentes días ⁠de enero, los agentes de ⁠inmigración mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis que habían salido a protestar u observar ⁠a los agentes. En una inusual marcha atrás, Trump puso fin a la operación el mes pasado, dejando a la ciudad lidiando con el trauma y el daño económico.

"La detención en enero de Liam y su padre puso de manifiesto el daño causado por la Operación Metro Surge, durante la cual se ha detenido a muchos niños y familias", dijo el distrito escolar.

"Aunque respetamos el proceso legal, no podemos ignorar el profundo impacto ⁠humano —especialmente en los niños— de esta acción federal, que ha trastornado las vidas de tantos miembros de nuestra comunidad que entraron en este país por vías legales".