Jamaica recibirá 6,700 millones de dólares de ayuda tras los devastadores daños del huracán Melissa

Jamaica obtuvo un paquete de ayuda internacional por 6,700 millones de dólares en tres años después de que el huracán Melissa causara daños estimados en 8,800 millones, anunciaron el lunes varios bancos de desarrollo.

La isla caribeña fue gravemente afectada por el paso del huracán a finales de octubre y noviembre. Melissa fue considerado el peor desastre climático en la historia del país, con daños equivalentes al 30% del PIB, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El apoyo de organizaciones como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se produjo a solicitud del primer ministro Andrew Holness.

"Este esfuerzo coordinado refleja el compromiso unificado para ayudar a Jamaica a continuar una recuperación con responsabilidad fiscal y a largo plazo", indicaron los bancos en un comunicado conjunto.

La tormenta dejó casi cinco millones de toneladas de escombros, que bloquearon las vías e interrumpieron el acceso a servicios básicos. El balance del huracán es de 32 personas fallecidas.

El nuevo paquete de ayuda incluye 3,600 millones de dólares de financimiento que en su mayoría provienen de banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF. Mientras el BID y el BM entregarán hasta 1,000 millones cada uno.