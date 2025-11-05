Israel recibe el cuerpo de otro rehén retenido por Hamás en Gaza

Israel recibió el cuerpo de otro rehén retenido por Hamás en Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego entre el Estado hebreo y el grupo islamista palestino, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La tregua entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra, iniciada por el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual más de 250 personas fueron secuestradas.

En virtud del acuerdo, Hamás entregó a Israel a los últimos 20 rehenes vivos a cambio de cientos de prisioneros, y comenzó a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos.

El ataúd, que la Cruz Roja entregó el miércoles por la noche al ejército israelí y al Shin Bet (el servicio de seguridad interior) "será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar", antes de ser llevado al instituto nacional de medicina legal para que se identifique el cadáver, precisa el comunicado.

De los 28 cuerpos de rehenes, Hamás ya ha devuelto 21, sin contar el cadáver entregado el miércoles.

Israel ha acusado en varias ocasiones a Hamás de retrasar el proceso de devolución de los cuerpos.

El movimiento palestino afirma que esta lentitud se debe a que muchos cadáveres están enterrados bajo los escombros de Gaza.