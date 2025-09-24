Israel cierra frontera entre Cisjordania y Jordania

Ramala, Territorios Palestinos. Israel cerrará a partir de hoy miércoles y “hasta nuevo aviso” el cruce de Al Karameh, la principal vía de salida de Cisjordania hacia Jordania, informaron autoridades palestinas y jordanas.

La Autoridad General de Cruces y Fronteras palestina anunció en un comunicado, citando a su presidente Nazmi Muhanna, que “la parte israelí nos informó del cierre del cruce de Al Karameh (...) en ambos sentidos”.

Se trata del único paso internacional disponible para los palestinos en Cisjordania que no implica atravesar territorio israelí, ocupado desde 1967. Además es la principal ruta para el transporte de mercancías entre Jordania y Cisjordania.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública de Jordania confirmó la medida, indicando que el cruce —también conocido como Puente del Rey Hussein— permanecerá cerrado “al tráfico de pasajeros y mercancías (...) hasta nuevo aviso”.

Acceso restringido

El cierre ocurre tras un ataque de la semana pasada, cuando un hombre a bordo de un camión mató a tiros a un soldado israelí y a un oficial de reserva en la zona, lo que llevó a que el paso permaneciera casi totalmente restringido desde entonces.

El anuncio coincide con un momento de tensión diplomática: apenas unas horas antes, Francia y otros países reconocieron oficialmente a Palestina como Estado desde el podio de la ONU, un gesto histórico orientado a impulsar la paz, aunque de alcance sobre todo simbólico.