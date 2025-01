Israel advierte de que golpeará Gaza "con una fuerza inédita" si los rehenes no son liberados

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este miércoles de que golpearán al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza "con una fuerza inédita" si no son liberados los aproximadamente cien rehenes que mantienen secuestrados desde hace ya 14 meses y no cesa el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí.

"Si Hamás no permite pronto la liberación de los rehenes israelíes de Gaza, a pesar de la voluntad de Israel de realizar concesiones de alcance de acuerdo con los principios delineados por el presidente de Estados Unidos, y sigue disparando contra las comunidades israelíes, recibirá golpes con una fuerza inédita en Gaza desde hace mucho tiempo", ha apuntado, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

Katz ha visitado este miércoles la ciudad de Netivot, en el sur de Israel, contra la que las milicias palestinas lanzaron dos cohetes durante la noche. Los proyectiles no han causado daños personales ni materiales.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) intensificarán sus actividades contra los nidos terroristas de Gaza hasta la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamás", ha advertido.

Por ello, insta a los gazatíes a "alzarse contra la organización asesina Hamás, que os utiliza como escudos humanos, y conseguir la liberación de los rehenes para evitar el sufrimiento y poner fin a la guerra".