Israel acusa a Hamás de incumplir acuerdo sobre entrega de cadáveres de rehenes

Las autoridades israelíes han reiterado este jueves que Hamás es capaz de seguir con la entrega acordada de los cadáveres de los rehenes, pero ha tomado la decisión de no hacerlo, infringiendo así con lo previsto en el acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Israel sabe perfectamente que Hamás es capaz de devolver más cadáveres y ha decidido no hacerlo", ha protestado el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, durante su visita a Italia. Un mensaje que ha trasladado a todas las autoridades con las que se ha podido reunir, entre ellas su homólogo, Antonio Tajani.

Saar ha asegurado que, si bien quieren "dar una oportunidad" al plan de paz de Trump, es necesario que primero Hamás entregue el resto de cadáveres y deje las armas. "Intentan usar a nuestros rehenes muertos como moneda de cambio", ha dicho.

De igual forma, ha informado en su visita a tierras italianas, donde se ha reunido con representantes del Congreso en Roma y participado en un foro organizado por un 'think tank' y el Ministerio de Exteriores en Nápoles, de la "barbarie" de las ejecuciones extrajudiciales que Hamás ha cometido sobre de palestinos en Gaza.

"La comunidad internacional debe alzar la voz", ha exigido el ministro israelí en una serie de mensajes publicados en su cuenta de X.

Como parte del acuerdo de alto el fuego que se puso en marcha el 11 de octubre, Hamás liberó a la veintena de rehenes que seguían con vida y se comprometió a hacerlo lo propio con los cadáveres. Sin embargo, Israel ha acusado al grupo palestino de retrasar de manera deliberada estas entregas. Hasta el momento, ha entregado nueve cadáveres de los 28 que permanecen en Gaza.