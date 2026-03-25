Isabel Díaz Ayuso responde a Sheinbaum y niega que Felipe Calderón sea su asesor

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ella está centrada en "unir" y afirmó que no entiende la necesidad de "dividir y enfrentar todo".

Lo expresó así desde Morata de Tajuña, donde se celebró de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno español, después de que ayer la mandataria mexicana afirmara que Ayuso tiene una visión "de imperio" sobre su país y asegurara que está asesorada por el expresidente Felipe Calderón.

Ayuso señaló que es "totalmente falso" que en su Gobierno tengan al expresidente Calderón de asesor.

"Estamos a unir al pueblo de México con los españoles. Es lo que llevamos haciendo más de siete años en este Gobierno a través de la hispanidad. Y es en lo que nos encontrarán", defendió.