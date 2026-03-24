Irán pide un debate urgente en la ONU por ataque mortal a una escuela el ⁠primer día de la guerra

Irán ⁠ha solicitado un debate urgente en el ⁠Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el ataque aéreo mortal contra una escuela primaria el ⁠primer día de los ⁠ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, según se desprende de una carta publicada este martes.

"Un ataque contra una escuela en funcionamiento durante el horario lectivo representa una grave agresión contra los niños, la educación y el futuro de toda la comunidad", dijo el embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Alí Bahreini, en una carta dirigida al presidente del Consejo con fecha del 23 de marzo.

El ataque contra la escuela Shajare Tayebé consistió en dos impactos de misiles en rápida sucesión que causaron la muerte de 168 niños, en su mayoría niñas, según afirman las autoridades iraníes.

Reuters informó el 5 de marzo de que los investigadores militares ⁠estadounidenses creen que es probable ⁠que las fuerzas estadounidenses ⁠sean las responsables, pero aún no han llegado a una ⁠conclusión definitiva ni han completado su análisis. Desde entonces, el Pentágono ha intensificado la investigación.

Los Estados del golfo Pérsico han presentado una solicitud paralela para celebrar una reunión del mismo consejo, en Ginebra, sobre los ataques de Irán contra civiles e infraestructuras energéticas ⁠en todo Oriente Medio. Ese debate tendrá lugar el miércoles.