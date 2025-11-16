Irán niega tener instalaciones de enriquecimiento nuclear no declaradas

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó el domingo que su país no tiene instalaciones de enriquecimiento de uranio no declaradas y que todas sus infraestructuras están bajo la supervisión del organismo de control nuclear de la ONU.

Medios estadounidenses, incluidos el Washington Post y el New York Times, afirmaron recientemente que Irán había acelerado la construcción de un sitio nuclear subterráneo secreto, cerca de su planta de Natanz.

"No hay ninguna instalación de enriquecimiento nuclear no declarada en Irán, todas nuestras instalaciones están bajo la salvaguardia y la supervisión de la agencia", afirmó Araqchi, en referencia al Organismo Internacional de la Energía Atómica, durante un foro celebrado en Teherán.

El ministro añadió que en la actualidad "no hay enriquecimiento" porque las instalaciones resultaron dañadas durante la guerra de 12 días con Israel, a la que Estados Unidos se sumó brevemente con ataques a instalaciones nucleares iraníes.

La guerra, que provocó ataques iraníes con misiles y drones contra Israel, interrumpió las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington que habían comenzado en abril.

Durante esas conversaciones, ambas partes discreparon sobre el derecho de Irán a enriquecer uranio, derecho que Araqchi calificó el domingo de "innegable" e "inalienable".