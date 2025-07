Irán colaborará con el OIEA, pero inspecciones pueden ser arriesgadas

Irán tiene previsto cooperar con el organismo de control nuclear de la ONU a pesar de las restricciones impuestas por su Parlamento, dijo el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, al tiempo que subrayó que el acceso a sus instalaciones nucleares bombardeadas plantea problemas de seguridad.

Una nueva ley aprobada en Irán tras la campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses del mes pasado estipula que la inspección de las instalaciones nucleares iraníes por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) necesita la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el máximo órgano de seguridad de Irán.

Los ataques israelíes y estadounidenses iban dirigidos contra un programa nuclear que, según los países occidentales, tiene como objetivo la construcción de un arma atómica. Irán afirma desde hace tiempo que su programa nuclear es puramente pacífico.

Es probable que cualquier negociación sobre el futuro programa nuclear iraní requiera su cooperación con el OIEA, que enfureció a Irán el mes pasado al declarar, en vísperas de los ataques israelíes, que Teherán estaba violando los compromisos del tratado de no proliferación.

"El riesgo de propagación de materiales radiactivos y el riesgo de explosión de restos de municiones son graves", dijo Araqchi a los medios de comunicación estatales. "Para nosotros, que los inspectores del OIEA se acerquen a los emplazamientos nucleares tiene un aspecto de seguridad (...) y la seguridad de los propios inspectores es una cuestión que debe examinarse".

Aunque la cooperación de Irán con el organismo de control nuclear no se ha detenido, adoptará una nueva forma y será guiada y gestionada a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dijo Araqchi a los diplomáticos con sede en Teherán.

"El Consejo decidirá caso por caso sobre las solicitudes del OIEA para continuar la vigilancia en Irán, teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad y protección", dijo Araqchi.

Irán no aceptará ningún acuerdo nuclear que no le permita enriquecer uranio, reiteró Araqchi. Irán sólo aceptaría conversaciones limitadas a su programa nuclear y que no abarcasen cuestiones de defensa, como sus misiles.

El sábado, Axios citó fuentes según las cuales el presidente ruso, Vladimir Putin, había expresado su apoyo a la idea de un acuerdo en el que se prohibiera a Teherán enriquecer uranio. La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim citó a una "fuente informada" que afirmaba que Putin no había enviado ningún mensaje de este tipo a Irán.

En declaraciones a la agencia estatal de noticias IRNA, Araqchi dijo que Irán estaba estudiando detenidamente los detalles de la reanudación de las conversaciones nucleares con Estados Unidos y buscando garantías de que Washington no volvería a recurrir a la fuerza militar. "No tenemos prisa por entablar negociaciones irreflexivas", añadió.

Araqchi también dijo que cualquier movimiento por parte de Reino Unido, Francia y Alemania para volver a imponer sanciones internacionales a Irán a través de un mecanismo llamado "snapback" en virtud de un acuerdo nuclear anterior "pondría fin al papel de Europa" en la cuestión nuclear de Irán.

Según los términos de una resolución de la ONU que ratifica un pacto nuclear de 2015, las tres potencias europeas podrían volver a imponer sanciones de las Naciones Unidas contra Teherán antes del 18 de octubre de 2025.