Tras iniciado el cónclave: ¿Quiénes son los 20 candidatos favoritos para ser el nuevo papa?

El mundo está a la espera de la elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica, 133 cardenales se reúnen bajo llave a partir de este miércoles para elegir al sucesor de Francisco, y aunque no se trata de una competencia por el trono de San Pedro, la expectativa mundial por quién lo ocupará ha reunido a millones de espectadores, que al igual que en una Copa del Mundo, tienen sus favoritos. Tanto así, que hay quienes se arriesgan a apostar por quién será el nuevo elegido en El Vaticano.

Desde hace días, y alrededor del mundo, las casas de apuestas han habilitado la posibilidad de arriesgar por el nombre que anunciarán desde el balcón de la Basílica de San Pedro, y aunque la elección es algo secreto e impredecible, ya hay favoritos entre los apostadores.

Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle siguen liderando las apuestas. Por ejemplo, la famosa casa de apuesta Bet365 está pagando 9/4 o una cuota de 2.25. Sky Bet, William Hill, Betfair, Betvictor, ladbrokes y Betfred paga 5/2 o 2.5, lo que significa que si apuesta 1 millón de dólares en alguna de estas últimas casas a Parolin o Tagle y gana, recibirá 2.5 millones.

Las cuotas de apuestas se pueden presentar en diferentes formatos como cuotas decimales o cuotas fraccionales, dependiendo de la región o el corredor de apuestas.

Las cuotas decimales representan la cantidad total que se le pagará si gana la apuesta, es decir, si la cuota es de 3 e ingresa un monto de 1 millón de dólares, recibirá 3 millones.

Las cuotas fraccionarias representan el beneficio potencial en relación con la apuesta. Por tanto, si la fracción es de 13/2 la cuota será de 6.5, si destina 500,000 dólares, recibirá 3.2 millones.

Las apuestas por lo cardenales

Peter Turkson subió del quinto puesto al tercero. Por el cardenal Turkson, las casas Bet365, Betfair, Betvictor, ladbrokes y Betfred pagan una cuota de 3. Al cuarto puesto baja Matteo Zuppi, por el que pagan entre 4.5 y 7.

Pierbattista Pizzaballa y Peter Erdo están en el quinto y sexto puesto, respectivamente, con una cuota de hasta 12. Para cerrar este top 10 está: Robert Sarah de Estados Unidos, Mario Grech de Malta, Jean- Marc Aveline de Francia y Wilton Gregory de Estados Unidos.

Además, se puede arriesgar por el continente de origen del Papa, ya sea Europa, Asia, África o cualquier otro, como también por el posible nombre papal.

Para Wilmar Roldán Solano, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, los nombres que han aparecido como favoritos responden a una puja mediática por la cercanía de estos cardenales con el Papa Francisco o a la agenda que siguió el último pontífice, pero en el cónclave la elección contempla aún más factores fuera de lo común. “Estos nombres podríamos decir son y hacen parte de la baraja de los medios, pero puede ser que al interior del colegio cardenalicio no tengan la misma fuerza que se les ha venido dando”, aseguró Roldán.

Las cuotas que paga el ganador

“Las apuestas dicen que el italiano Parolin será escogido como nuevo Papa, con una cuota de 3.20, y como segunda opción está el filipino Luis Tagle, con una cuota de 4.25”, dijo Matteo Gerbino, managing director de Betsson para Colombia.

Eso significa que si apuesta por el italiano Parolin 1 millón, tendrá un pago potencial de 3.2 millones. Le sigue Tagle con una cuota de 4.25 y Zuppi con 5.5.

El mercado de las apuestas es diverso, por lo que apostar al nuevo Papa no es la única opción. También podrá apostar al continente de origen del pontífice, con cuotas que van desde 1.55 (Europa), hasta 51 (Oceanía). Estas cuotas son medidas por el número de cardenales elegibles y la probabilidad de cada uno de llegar al papado.

Una apuesta impredecible

Aunque se escuchen algunos nombres como favoritos el secretismo del cónclave hace que la elección final del elegido sea impredecible, el profesor Roldán dejó claro que “la posibilidad de ser elegido un cardenal que no haga parte de esta puja mediática es muy posible, pasó en el cónclave inmediatamente anterior, Jorge Mario Bergoglio no era favorito, no aparecía ni en las ternas de los medios, ni mucho menos en las casas de apuestas europeas que juegan con estas figuras de elección, y fue el que apareció como el nuevo Papa”.

El resultado saldrá del cónclave que se realiza desde hoy donde se elegirá al Papa 267 en la historia de la Iglesia Católica, un evento que afectará prácticamente a todo el mundo.

Sin embargo, si quiere llevar el tema de las apuestas a un mercado diferente, podrá elegir el nombre papal del nuevo pontífice. Si cree que será Francisco II, como sucesión de Bergoglio, la cuota es de 2.5. Pero, si piensa en otras posibilidades como Benedicto, Leo, Pío o Nicolás, las cuotas varían, llegando hasta Honorius, Innocent y Sixtus, que le pagan 51 veces lo apostado si fuesen elegidos.