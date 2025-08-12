Inflación en Estados Unidos se mantiene en 2.7% durante julio: Índice IPC

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en julio, según datos del gobierno publicados este martes, pero el aumento subyacente de precios se aceleró al sentirse el efecto de los aranceles del presidente Donald Trump en la mayor economía del mundo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2.7% respecto a julio del año pasado, sin cambios respecto a la tasa en junio, dijo el Departamento de Trabajo, mientras aumentan las preocupaciones sobre la fiabilidad de los datos y los funcionarios del banco central evalúan los efectos de los nuevos gravámenes de Trump este año.

INFORMACIÓN EN PROCESO...